亞股擺脫新冠肺炎疫情衝擊反彈，台股開低走高！新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，韓國、義大利等疫情快速擴散，重創全球股市，上週美股、歐股及亞股均不支倒地，美國道瓊工業指數一週更大跌逾3500點，讓228連假休市的台股未開盤就烏雲罩頂，指數亦因台積電(2330)開盤大跌8元，拖累台股指數跳空開低，下探11049.85點，不過經過上週恐慌性殺盤後，亞股及陸股賣壓獲得宣洩，亞股止跌反彈，加上大陸各地因疫情逐漸獲得控制，復工速度優於預期，連蘋果執行長庫克都出面信心喊話，帶動蘋果概念股—大立光(3008)、優群(3217)、臻鼎-KY(4958)、新日興(3376)等盤中股價逆勢走高。

具大陸5G建設題材的聯茂(6213)、泰碩(3338)盤中股價亦逆勢走高，中小型股—瑞基(4171)、倉和(6538)、博智(8155)逆勢攻漲停板，帶動指數開低走高，截至11點30分為止，加權股價指數為11265.61點，下跌26.56點，成交量1411.66億元；OTC指數為142點，上漲0.04點，成交量272.21億元。

今日上市各類股以電子零組件類股表現最佳，上漲1.32%，其次是資訊服務類股及觀光類股，分別上漲1.25%及1.1%，表現較差者為汽車類股、電腦週邊類股及類股，玻璃陶瓷類股下跌2.1%、電腦週邊類股下跌1.01%、玻璃陶瓷類股下跌0.92%；上櫃部分，表現最佳為網通類股，上漲0.92%，表現最差為紡織類股，下跌2.01%。

就技術面來看，受到新冠肺炎疫情全球延燒衝擊，上週台股隨全球股市下挫，加權股價指數收盤為11292.17點，累計一週大跌394.18點，跌幅為3.37%，週K線收黑，為連續第2週收黑K，週成交值為6763.14億元，較前一週增加；櫃檯買賣指數收盤為 141.96點，下跌5.86點，跌幅為3.96%，週K線收黑，週成交值為1647.99億元，較前一週減少；今天台股早盤受到上週美股連番重挫、累計大跌逾3500點影響，指數跳空開低，下探11049.85點，不過亞股及陸股止跌反彈，吸引逢低搶反彈買盤進場，指數快速拉升，台股指數跌點大幅縮小；由於台股帶量跌破半年線，目前短期均線下彎、日指標持續修正，且外資賣超拖累大盤表現偏弱，加上國際股市受到新冠肺炎疫情影響震盪劇烈，研判台股短線仍難擺脫國際股市及疫情衝擊，雖然台股年線上揚，但上檔頭部成形，且週及月指標下彎，中期格局偏弱整理。

分析師表示，肺炎疫情日益嚴重造成投資人恐慌，並影響短線消費及生產，由於過去幾年來全球股市及個股股價漲幅已大，肺炎疫情嚴重勢必打亂股市大盤及個股股價漲多回跌及震盪加劇，即使近期全球股市可望出現止跌反彈，但是仍會受肺炎疫情報導影響震盪加劇，因此個股股價漲太多者就不要貿然追高及大幅增加持股，維持高出低進區間操作可能比較好。

在選股方面，投資必須選擇中長線保護短線的趨勢型大成長產業，尤其近期股價因肺炎疫情影響而回跌，相對上將是不錯的機會，可投資的大成長趨勢性產業如：一.5G+AI+雲端、二.電動車、三.晶圓代工及晶圓材料、四.眼球經濟受惠股，以上等等趨勢成長受惠產業及受惠股。包含電子股以台積電及其供應鏈受惠股、聯發科(2454)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、矽創(8016)、智邦(2345)、欣興(3037)、晶圓材料、CCL等，防疫相關個股短線漲幅已大，追高宜謹慎。

不過，必需要提防的是，如果不幸肺炎 疫情擴大的話，那麼全球股市自然將難以承受巨大的下跌壓力，台股自然也難以獨善其身，因此投資人在個股股價跌深之際搶反彈，也要控管好投資風險。

(時報資訊)