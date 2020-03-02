我國前往以色列旅遊的旅行團，在入境以色列時，因為同班機其他旅客（非台灣旅行團成員）因咳嗽不止，被確診為感染新冠肺炎，全團中斷行程遭到提前離開以色列，預計2日下午或晚上返抵桃園機場。

針對這個事件，主管防疫的衛福部疾病管制署相當低調，表示相關事件與作為，將統一由中央流行疫情指揮中心發言。

據了解，這個旅行團有11人，於2月28日搭乘土耳其航空，在伊斯坦堡機場轉機，前往以色列的特拉維夫本古里安機場，因為機上有一名以色列人咳嗽不止，在下機後被送醫，也確診感染新冠肺炎，旅行團也因此在入境以色列後，也被通知要求結束行程，限期返台，因此由土耳其航空安排包機載運這批旅客回台灣。

目前了解，檢疫單位可能安排該團依照一般旅客入境程序執行檢疫，也就是旅客下機後經由一般旅客通道，經過航廈內原有的通關檢疫程序，填妥健康聲明卡及居家隔離檢疫通知書，經過審核後即入境，回家隔離檢疫14天。但中央疫情指揮中心是否會基於防疫考量，再變更或採取較嚴格的檢疫程序，仍有待後續觀察。

據悉，載運旅行團返台的土耳其航空包機，2日已經從土耳其伊斯坦堡起飛，預計中停降落巴基斯坦的克拉蚩機場過境加油，應該會在下午或晚間抵達桃園機場。

(中時 )