紐約洋基強打賈吉（Aaron Judge）是全隊最早前往春訓基地報到的球員，但卻因傷所困，至今仍無法站上打擊區，如今又傳出找不到他右肩受傷的原因，即便如此，總教練波恩（Aaron Boone）仍堅信，他和正在養傷的史坦頓（Giancarlo Stanton）都能在開季前歸隊。

大聯盟春訓上月中展開，賈吉右肩出現痠痛，導致無法站上打擊區揮棒，目前一場熱身賽都沒打過，日前進行MRI檢查，結果呈現陰性並無異狀，因此球團在明天（3日）讓賈吉去做其他測試。

賈吉春訓期間有在打擊籠裡揮棒，並做一些輕量的傳球，上周四也開始嘗試120英尺的遠投，波恩表示，當他訓練量增加時，疼痛感相對地加劇了，他也補充，賈吉這次出現的酸痛感與他之前所遭遇的感覺類似。

即使如此，身為總教練的波恩仍保持樂觀，堅信隊上2名巨砲賈吉和史坦頓能敢在開季前回歸陣中；史坦頓在春訓守備練習時扭傷右小腿，目前仍在養傷。

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(中時電子報)