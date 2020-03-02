台北市一名李姓婦人（55歲），2月23日晚間在景美夜市旁販賣刮刮樂彩券時，遭歹徒搶走2本彩券，價值1萬8千元，由於案發地點就在文山二警分局旁不到50公尺處，警方獲報追查，2天後即逮到作案的高姓男子，將他依搶奪罪嫌送辦。

警方調查，2月23日當晚10時許李婦獨自在羅斯福路六段騎樓賣彩券，突然有名戴安全帽男子靠近，佯稱要購買刮刮樂彩券，卻趁李婦不注意時，伸手一把抓走放置桌上的2本約36張，每張面值500元的刮刮樂彩券，隨即騎車沿朝新店方向逃逸。警方展開追查，調閱沿路監視器，鎖定一名高姓男子（54歲）涉有重嫌。

警方25日下午持搜索票前往高男住處拘提到案，高男供稱自己是缺錢購買毒品解癮，不顧50公尺外就是警局還是下手犯案，高男稱已將搶得彩券拿至北市汀洲路彩券行，兌換得1萬餘元，警方訊後以搶奪罪嫌將高男送辦。

至於有人質疑警方不辦案，卻要求婦人不要來擺攤，警方對此鄭重澄清，表示搶案發生後，警方積極查辦也火速破案，至於被搶彩券攤商擺攤處係人來人往捷運出口，本來就不能在此設攤，警方已柔性勸導該婦人勿違規設攤。

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(中時電子報)