大陸境內新冠肺炎官方統計數字，確診已破8萬例，武漢市宣布共要建30間以上的方艙醫院，收治輕症患者。近日有醫生、病患相繼表示，院內伙食非常好，甚至有「甲魚」可以吃。不過大陸網友看了之後大驚，認為甲魚應屬「野味」，由於政府已經禁止食用野生動物，也引起熱議。

一名大陸網友在微博貼出方艙醫院的便當，表示有小白菜、紅燒牛楠和蘿蔔，還有主菜杏鮑菇燒甲魚，她並開心寫下「我們被政府強制隔離的人，是不是比在家快要斷糧的你更有口福？」一名關姓醫生也貼出便當影片說：「方艙醫院伙食不錯，有甲魚吃啊！」

不過由於新冠病毒一開始被懷疑是由華南海鮮市場的野生動物傳播出來，大陸政府已明令不可食用野味，再加上方艙醫院的伙食是由專業營養師設計，竟然還會出現甲魚，也引起網友熱烈討論。

大陸網友表示，廣東已禁吃甲魚，但湖北省養殖甲魚盛行，不能算是野味。（圖／微博）

許多網友直言「不要吃甲魚」、「甲魚這麼貴，不可能吧」、「甲於在廣東被列為野味，不給賣了」、「恐怖」、「無知者無畏」。不過許多網友說「湖北甲魚算不得什麼」、「那海鮮不都是野生的嗎」、「養殖甲魚在湖北菜裡很常見」、「甲魚也算野味？我們逢年過節必吃」、「人工養殖也算野味？我真服了」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)