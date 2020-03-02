觀光產業因疫情面臨裁員、放無薪假的困境，交通部為替業者紓困，上周公告「人才培訓」實施要點，未料卻引來業界罵聲連連，主因是該要點補助的非企業而是員工。業者大罵，人事成本一樣沒有減輕，是「烏龍決策」。交通部長林佳龍昨晚向業者承諾，補助對象從員工改為僱主。

交通部上周公告「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，讓旅行業、旅宿業與有稅籍登記或商業登記的民宿、觀光遊樂業等經營者，趁沒沒生意時讓員工參加由觀光局委託上述產業類別公協會舉辦的人才培訓課程，以提升專業能力，參與培訓的員工，每人每小時158元，每人每月120小時為限，等於每人每月可獲最高補助1萬8960元。

不少企業主認為，交通部的紓困目的是希望，在不裁員或放員工無薪假的條件下，公司不因人事成本進而影響正常營運，但依照交通部公告的要點去走，員工的工作量剩一半，不只可領全薪外，還能利用工作時間受訓並領取近2萬元補助，企業主大喊，人事成本根本沒減輕，還不如跟員工協議留職停薪3個月，似乎比去上課好。

台灣旅館商業同業公會全聯會理事長張榮南舉例，一名業務協理月薪3萬元，平常情況下會有加給獎金，但疫情期間飯店沒有生意，公司派該名協理去上課100小時，不只工作量減半，還能領全薪外加1萬5800元補助，等於變相加薪；張強調，現在的時局不是加薪的時候，如果這樣子，放無薪假就好，「到底是誰想出來的這種烏龍方案」？

張榮南說，假如政府是補貼企業，依照員工上課時數撥款1萬5800元，剩下1萬4200元差額由公司支付，員工照樣領3萬元全薪，員工滿意，企業也滿意。

經各產業反應後，交通部長林佳龍已承諾，補助款會從員工改交付企業主；換句話說，未來員工參與人才培訓視同上班，補助款將撥給企業統一運用，由企業主補差額給員工，則可雙贏。

(中時 )