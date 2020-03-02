新北市政府規畫新店央北青年社會住宅作為未來因應醫療人員防疫需求暫住居所準備空間，新北市長侯友宜今（2日）上午前往視察。（葉書宏攝）

新北市政府規畫新店央北青年社會住宅作為未來因應醫療人員防疫需求暫住居所準備空間，新北市長侯友宜今（2日）上午前往視察。（葉書宏攝）

新北市政府規畫新店央北青年社會住宅作為未來因應醫療人員防疫需求暫住居所準備空間，新北市長侯友宜今（2日）上午前往視察。（葉書宏攝）

新北市政府規畫新店央北青年社會住宅作為未來因應醫療人員防疫需求暫住居所準備空間，新北市長侯友宜今（2日）上午前往視察。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情升溫，全台累計確診達40例，新北市政府規畫新店央北青年社會住宅作為未來因應醫療人員防疫需求暫住居所準備空間，新北市長侯友宜今（2日）上午前往視察，他強調，目前規畫第1棟提供224房、301個床位，視疫情發展，若以1床、1浴廁規畫，可以提供至1076間。

侯友宜表示，要超前部署來因應未來社區大感染、大量的病患，醫院要準備好，所以清空計畫都會做好準備。要如何讓醫護人員安心的住在一個舒適的好環境，讓他們全力的投入戰場，這是市府應有的作為。

侯友宜表示，暫住居所不但免費住宿，還會提供交通運輸、垃圾清運等各項的服務，讓他們真的安心、沒有後顧之憂，為病人照顧、為市民打拚，醫護人員加油，市府一定做最有力的後盾，因為有他們的犧牲跟奉獻，才能夠把疫情有效的掌控下來。

侯友宜也提到，預計8月份會交給社會住宅的使用者，因疫情還沒有辦理抽籤，但一切以防疫為最大的優先；如果到8月份疫情沒有舒緩、沒有降下來，還是以防疫為優先為使用，讓醫護同仁們好好的打仗，這才是最重要。

侯友宜強調，社會住宅可以慢，打仗絕對不能慢，兵貴神速，快速的照顧第一線的作戰夥伴，絕對是重中之重，所以大家加油，替醫護同仁加油。

新店央北青年社會住宅位於新店央北重劃區，鄰近十四張及小碧潭捷運站，今年1月23完工，占地1.5公頃共4棟，每棟地上18至21層，具獨立空調及單層排氣，床鋪、衣櫥櫃、熱水器及電陶爐廚具或瓦斯爐及無障礙設施一應俱全，第一階段預先安排B棟224戶計301床。

(中時 )