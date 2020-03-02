受到新冠肺炎疫情衝擊，大陸2月PMI不管是官方還是財新數據，雙雙大幅回落創新低；不過，有分析人士認為，近期陸續頒布的減稅降費、金融服務、租金減免、穩定就業等一系列政策，有助於加速企業復產復工的時程，預計3月PMI數據將有明顯改善。

據大陸國家統計局在2月29日發布的PMI數據，錄得35.7％，創下歷史新低；另外，財新今（2）日發布的PMI數據也僅40.3％，創下這項調查自2004年4月開始以來的新低點。

大陸國務院發展研究中心研究員張立群分析，2月PMI指數大幅下滑，反映出疫情對經濟的嚴重衝擊，主要經濟指標的成長幅度將比去年大幅下滑，各界應做好因應預案。

華泰證券首席宏觀分析師李超則認為，在疫情防控上，大陸當局採取了強力防護措施，目前的PMI回落幅度符合預期，無需對經濟成長過度悲觀。

具體就疫情對產業的衝擊來看，服務業受衝擊最大，據官方PMI數據顯示，2月的交通運輸、住宿餐飲、旅遊、居民服務等依賴人流的消費產業需求大減，商務活動指數均落至20％以下；而與疫情相關的醫藥製造、生活相關的農副食品加工等產業PMI回落比較小；另外，雲端辦公、在線教育和遠程醫療等新業態因勢而起，電信、軟體等行業的PMI亦明顯好於服務業總體水平。

未來，在大陸當局的積極防疫與推進復工下，3月PMI數據有望回穩。據統計局統計，截至2月25日，大陸的大中型企業復工率為78.9％，其中，大中型製造業企業達到85.6％。此前，中國企業聯合會公布的數據也顯示，截至2月28日，大陸製造業500強企業開復工率已達97.99％，平均產能利用率為64.85％。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，最近推出的包括減稅降費、金融服務、租金減免、穩崗就業補助等政策，會逐步落實，或將有效緩解疫情對企業帶來的壓力，提振企業信心，預計3月的PMI將會有明顯改善。

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊則預計，隨著復產復工的推進，3月製造業與服務業的PMI預計會回升到40％以上。

華泰證券宏觀團隊則更樂觀表示，3月PMI有望回升到榮枯線上或更高水平，當局的逆週期政策能否有效實現全面復工及充分就業，將會是經濟復甦的關鍵。

(旺報 )