南175線車輛衝出邊坡起火 駕駛逃生不及喪命 12:112020/03/02 中時 莊曜聰 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南白河區175線南寮路段有汽車衝出路肩摔落邊坡，駕駛逃生不及命喪車旁。（翻攝照片） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南白河區175線南寮路段上午發生一起意外，一部休旅車因不明原因衝出路肩，跌落10公尺深的邊坡，疑似因撞擊力道猛烈當場起火燃燒，南市消防局據報出動關嶺分隊前往救援，但駕駛疑似因逃生不及，當場死亡，背部有明顯燒傷。 南市消防局在上午10時35分接獲報案，175線南寮段發生車輛摔落邊坡事件，立即出動人車前往救援，到達現場時該部車輛已經全面燃燒，警消立刻佈線滅火，火勢熄滅後隨即架梯下到現場搜尋，在車旁發現疑似駕駛者明顯死亡，後續肇事原因有待調查釐清。 (中時 ) #邊坡 #駕駛 #逃生 #燃燒 #南市 也許您會感興趣 推薦閱讀 強攻自動駕駛 豐田領投小馬智行四億美元 04:102020/02/27 全球財經 非法移工成防疫缺口 南市加強查緝 12:382020/02/27 生活 台灣國際蘭展延期 南市府農業局：協助業者爭取紓困方案 16:282020/02/28 生活 逃逸移工流竄醫院當看護 南市勞工局加強查緝 14:312020/02/29 社會 艾灸針灸結合 抑菌助益呼吸系統 04:092020/03/01 醫藥健康 豐盛之城園區 重現17世紀台南 01:102020/03/01 娛樂新聞 鳳梨產季到南市穩定產銷 核定收購量已過半達1145公噸 12:092020/03/01 生活 228連假南市人車爆滿 上百警力維護交通 16:112020/03/01 社會 台61線西濱快 今起測速取締 04:102020/03/02 地方新聞 台中山區火燒車 驚見駕駛座有焦屍 10:212020/03/02 社會 社會熱門新聞 美艷人妻慶生 25kg乾冰倒泳池 丈夫等3人變浮屍 - 社會 正妹「一夜戰2男」憂遭男友發現 誣稱遭下藥撿屍性侵 - 社會 讓我從後面高潮 人妻沙盤推演搭小王實兵操作 - 社會 慘遭媽的男人性侵11年 女大生「冰保險套」揪新竹狼 - 社會 同機旅客確診 我11人以色列團中斷行程返台 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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