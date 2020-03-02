台南白河區175線南寮路段上午發生一起意外，一部休旅車因不明原因衝出路肩，跌落10公尺深的邊坡，疑似因撞擊力道猛烈當場起火燃燒，南市消防局據報出動關嶺分隊前往救援，但駕駛疑似因逃生不及，當場死亡，背部有明顯燒傷。

南市消防局在上午10時35分接獲報案，175線南寮段發生車輛摔落邊坡事件，立即出動人車前往救援，到達現場時該部車輛已經全面燃燒，警消立刻佈線滅火，火勢熄滅後隨即架梯下到現場搜尋，在車旁發現疑似駕駛者明顯死亡，後續肇事原因有待調查釐清。

(中時 )