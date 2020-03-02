This fan artwork made me laugh lol. Been through a lot of teams and a lot of hairstyles (minus my first few seasons). The marathon continues! Excited for the future #NeverDone pic.twitter.com/RnrME9BleX — Jeremy Lin (@JLin7) February 29, 2020

儘管受到新冠肺炎疫情影響，大陸CBA目前無限期延賽，本季效力北京首鋼的「哈佛小子」林書豪，只能繼續留在美國自主訓練，不過豪哥仍在社群媒體相當活躍，除了貼出訓練影片，更在推特公開球迷幫他設計的髮型演變史漫畫圖樣。

「這位球迷幫我設計的髮型演變史漫畫圖樣，讓我看得很開心，哈哈！」林書豪在個人官方推特上面表示，「經歷過很多球隊與很多不同的髮型(扣除我前面幾個賽季)，這場髮型馬拉松還會繼續，對於未來充滿興奮！＃絕不結束」

其實這位球迷所設計的林書豪髮型演變史相當細膩，列出11個圖樣當中，從第1個他在2011-12年球季NBA停擺期間，在亞俱盃效力的東莞獵豹球衣，到勇士、尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹、暴龍、北京首鋼等球衣全都有。

林書豪也在微博貼出自己跟專屬訓練師賈許認真訓練的影片，更寫到，「周末也是很好的時間變成更好的自己，家裡夥伴訓練是最好方法，讓跟多人運動起來，謝謝賈許教練一直幫我追求我的訓練目標，並在靈活性方面始終炫耀。」

(中時 )