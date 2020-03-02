市府經發局、地稅局及工策會到場聽取各公會的意見。（陳世宗攝）

市議員楊正中為庶民經濟請命，要求市府除紓困三箭外，應該要再精進。(陳世宗攝）

「不能苦民所苦、那要政府何用？」受到新冠肺炎疫情衝擊，餐飲、娛樂、旅宿等行業受到極大衝擊，台中市議會國民黨團2日與工商協進會共同舉行記者會；呼籲市政府應儘速從房屋稅、娛樂稅、使用牌照稅等多面向進行減稅或緩徵，用對政策工具協助餐飲、旅宿、零售等業者度過眼前難關。

黨團書記長陳政顯表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，民間消費力道日益薄弱，除了少數餐廳假日仍有相當來客數，多數餐廳平日僅有正常情況下的三成營業額度甚至更少。傳統市場、夜市的合法攤商也是叫苦連天，人潮稀稀疏疏；然而中央政府的消費券卻要等到5月才準備推出，根本緩不濟急。

工商協進會代表指出，日前雖然有團體提出要降地價稅的訴求，但地價稅實際開徵是年底11月的事，距離現在還有很長一段時間，如果企業未來這幾個月都撐不過去，根本也等不到地價稅開徵了。

吳瓊華說，在中央還沒有具體的紓困配套政策出爐前，市政府可以有積極作為，在房屋稅方面，建議在法律授權的範圍內，進行稅率的調整，即便減少個百分之一，對業者來說也都是甘霖；在娛樂稅方面，屬於已審定固定稅額的類型，建議稅務局要主動審議、進行調降。

楊正中認為，業者4月就要面臨使用牌照稅的開徵、5月則是要準備繳納房屋稅，市政府應該要考慮推出緩徵或者提供業者分期繳納的政策，一方面能讓業者度過眼前難關、一方面仍可兼顧課稅公平。

市議員黃馨慧強調，中央要加速紓困，除了已經在研議的消費券應儘速上路外，也要檢討是否減徵營利事業所得稅，讓企業能夠撐過去，以免因為疫情讓經濟低迷不振，連帶造成就業市場的衝擊。

(中時 )