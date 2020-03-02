大陸口罩日產能產量連續快速增長，雙雙突破1億個。

據調度，2月29日，包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，大陸口罩日產能達到1.1億個，日產量達到1.16億個，分別是2月1日的5.2倍、12倍，進一步緩解了口罩供需。其中，醫用N95口罩日產能產量分別達到196萬隻、166萬隻，有效解決了一線醫護人員的防護需要。

(旺報 )