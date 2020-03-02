LINE代幣經濟版圖持續擴張，LINE Corporation正式宣布在美國成立全球數位貨幣交易所BITFRONT，並於今年2月27日啟用，由LVC Corporation子公司LVC USA負責營運，提供法幣對加密貨幣（fiat-to-crypto），以及加密貨幣之間（crypto-to-crypto）的美元交易，未來BITFRONT將成為LINE代幣經濟的主要數位貨幣交易平台。

LINE於2018年7月在新加坡成立全球數位資產交易所BITBOX，作為加密貨幣間的交易平台。為進一步擴大法幣對加密貨幣間的交易服務，LINE日前決定建立全方位交易所，藉由降低加密貨幣採用門檻來提升區塊鏈的使用率，而今年新設立的BITFRONT就是LINE代幣經濟的主要數位貨幣交易平台。

全球數位貨幣交易所BITFRONT現除日本及美國特定幾州外，幾乎全球都可支援，而且使用十分方便，用戶只要綁定銀行帳戶後，馬上就可以用美元開始交易。

另為慶祝上線，BITFRONT也計畫在美國舉辦促銷活動。凡於2020年3月31日前在美國完成KYC驗證流程的用戶，交易或購買超過100美元的數位資產，都可獲得LINK獎勵，另在2020年3月31日前以電匯將資金匯入帳戶的用戶還可享有免除手續費的優惠。

新上線的BITFRONT現可支援含中文、英文及韓文在內的15種語言，及LINE的數位貨幣LINK、比特幣（Bitcoin）、以太幣（Etherium）、比特幣現金（Bitcoin Cash）以及泰達幣（Tether）等五大加密貨幣，並以自訂交易功能打造便利的交易環境。

LVC Corporation執行長高永受表示，LINE旗下數位貨幣交易所BITFRONT在美國正式上線，為區塊鏈的普及邁進了一大步。身為最受投資人信賴的全球數位貨幣交易所，LINE將持續推廣區塊鏈及加密貨幣，讓更多消費者受惠，未來BITFRONT也會以「利用創新技術克服傳統金融交易障礙用戶綁定銀行帳戶後，即可用美元開始交易」為宗旨，借重LINE於全球深耕多年的經驗與專業知識，實現最高規格的安全性。同時，BITFRONT也透過與其他交易所及委託簿互連，得以提供高資產流動性，並維持較小幅度的買賣價差。

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