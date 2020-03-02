韓式料理連鎖餐飲集團豆府股份有限公司（2752）公布2019年財報，全年稅後純益 1.30 億元，年增 12.99 %，每股純益 ( EPS ) 6.66元，獲利金額續創新高。

豆府董事會決議每股配發5.2元現金股利及0.3元股票股利，配發率達89.07%。除息交易日為3月16日、基準日為3月22日，發放日期為4月7日。豆府董事會決議，將於5月28日於台北市中山區松江路306號2樓(康華大飯店)召開股東常會，除了預計承認108年度營業報告書及財務報表、決議盈餘轉增資發行新股案，也將改選董事及獨立董事，停止過戶日自3月30日起，至5月28日截止。

豆府表示營運亮麗成果主要受惠於展店動能，除有韓式料理涓豆腐、北村豆腐家及韓姜熙的小廚房8家新展店，去第四季更成立新品牌「飛機河粉」，新展3家門店，業績斐然更為集團業績注入強勁成長動能。展望今年，豆府將持續以穩健步調進行海內外布局及展店，成長動能無虞。

(工商 )