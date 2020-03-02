新冠肺炎影響百業，連日本AV界也遭波及，為免群聚感染，不少拍片計畫暫緩。有台灣線上遊戲玩家發現，包括三上悠亞、上原亞衣、高橋聖子及明日花綺羅等「天后」級女優，日前現身菲律賓，替1款線上遊戲擔任真人荷官，認真替大家發牌，透過「不接觸」辦法繼續撈金。

據悉，日本AV界因疫情所致，不少事務所紛紛暫停活動，如「D槽女神」濱崎真緒就取消來台行程，其他女優即便辦見面會，也規定得全場戴口罩、不能肢體接觸等，連握手都不准，在活動大幅減少下，三上悠亞等數名女優受邀赴菲，在螢幕前穿性感低胸禮服當荷官，在不用接觸粉絲下，依然能「服務」兼「撈金」。

粉絲表示，這幾位AV女優除不約而同在推特上表示自己人在菲律賓外，打開遊戲還真的能見到本尊，只見身材火辣的她們，各個以優雅動作發牌，旁邊還有翻譯人員幫她們以簡單英文和玩家溝通、互動，但因吸睛度實在太高，害很多人根本無法專心牌桌變化，導致最後輸錢。

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(中時電子報)