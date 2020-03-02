疫情發燙，IC設計族群健康量測相關概念股也成為市場青睞對象，在疫情升溫下，X光感測器、熱感測等防疫概念產品，加上CMOS影像感測器(CIS元件)缺貨，晶相光(3530)今年營運看俏，今日股價早盤後黑翻紅，大漲逾2.5%，同屬CIS概念股的原相(3227)亦逆勢抗跌，漲幅近4.5%。

新型冠狀病毒帶動帶動監視系統需求，目前包括捷運站、機場、營業場所以及公部門等大量採購，據悉，晶相光自去年就開始投入X光感測器、熱感測器和近紅外感測器等防疫概念產品，將帶動今年營運成長；不僅如此，自去年開始CIS缺貨，智慧型手機多走向多鏡頭加上終端消費電子，都使得單一裝置所需要的CIS更甚以往，缺貨狀況短期難紓解。

原相今年看好遊戲機、高端滑鼠、安防、健康量測以及TWS(無限藍芽音訊)等產品營收穩定，且現階段在疫情警報未除下，宅經濟升溫，預計也將帶動遊戲機銷售，原相主要出貨任天堂Switch，今年出貨表現也值得持續關注。

除晶相光、原相外，MCU(微控制處理器)廠盛群受到疫情關係，耳溫槍訂單暴增，光是農曆年後單周訂單就已經超越去年全年，目前盛群也積極協助客戶，加快認證腳步，在疫情影響下，將帶動今年健康量測產品出貨穩定成長，惟短期第一季在大陸暫緩復工加上終端市場疲軟下，營運表現難不受到影響，目前在疫情尚未明朗化之際，仍存在高度不確定性。

(時報資訊)