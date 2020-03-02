雲林縣虎尾溪虎尾鎮與土庫鎮交界處發現疑似人骨！1名外籍移工1日下午到虎尾溪捕魚，看見溪中有白色物體載浮載沈，趨近一看竟是1顆頭骨，嚇得馬上報警。

警方與消防人員獲報到場打撈，但因天色昏暗無功而返，2日上午再度前往搜查，找到1顆疑似人頭骨與1段大腿骨，但因骸骨已嚴重破損，需進一步鑑定才能確定是否為人骨，目前持續尋找其他骸骨。

(中時 )