雲林虎尾溪發現疑似人頭骨 警擴大搜索 12:252020/03/02 中時 張朝欣 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣虎尾溪發現疑似人頭骨，警方持續搜查其他骸骨。（張朝欣攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣虎尾溪虎尾鎮與土庫鎮交界處發現疑似人骨！1名外籍移工1日下午到虎尾溪捕魚，看見溪中有白色物體載浮載沈，趨近一看竟是1顆頭骨，嚇得馬上報警。 警方與消防人員獲報到場打撈，但因天色昏暗無功而返，2日上午再度前往搜查，找到1顆疑似人頭骨與1段大腿骨，但因骸骨已嚴重破損，需進一步鑑定才能確定是否為人骨，目前持續尋找其他骸骨。 (中時 ) #骸骨 #頭骨 #虎尾溪 #人骨 #搜查 也許您會感興趣 推薦閱讀 睡太少會骨鬆？ 醫曝內分泌是關鍵 22:402020/02/29 生活 少年膝痛長期未癒 當心軟骨炎 04:092020/03/01 醫藥健康 朱俐靜找到病因骨裂休養月餘 04:102020/03/01 娛樂新聞 全臉削骨整形60次 她驚曝人變「鬼」過程 14:342020/03/01 日常 倪大紅演活任性老爸 老戲骨扳倒帥氣年輕男星 17:282020/03/01 娛樂 社會熱門新聞 美艷人妻慶生 25kg乾冰倒泳池 丈夫等3人變浮屍 - 社會 正妹「一夜戰2男」憂遭男友發現 誣稱遭下藥撿屍性侵 - 社會 讓我從後面高潮 人妻沙盤推演搭小王實兵操作 - 社會 慘遭媽的男人性侵11年 女大生「冰保險套」揪新竹狼 - 社會 同機旅客確診 我11人以色列團中斷行程返台 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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