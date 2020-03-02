太平區1位20多歲的黃姓女子與家人因細故發生爭吵，導致親子間關係降至冰點，於日前下午3點多，女子一時想不開竟坐在住家11樓欄杆揚言欲自殺，新平派出所員警獲報後，立即派員到場處理，警消人員安撫情緒並在千鈞一髮之際將其救下護送救醫，順利挽回女子寶貴性命，家屬到醫院後非常感謝警方協助。

太平警分局新平所派出警員蕭順瑋、林世凱日前下午3時40分許執行巡邏勤務接獲報案，稱「樹孝路某大樓有女子疑似情緒不穩欲跳樓。」員警立即趕赴現場，到場時發現年約20多歲的黃姓女子獨自坐在住屋大樓11樓欄杆處，情緒相當激動，警消人員上樓安撫黃女並趁隙找機會將其救下，期間藉由與黃女不斷溝通聊天分散其注意力之際，千鈞一髮之際將黃女抱下救至安全處，並由救護車送至太平國軍總醫院觀察治療。

經了解黃女與家人日前因細故爭吵，父親因此多日未回家，母親也對此事冷處理，黃女心情低落之下，一時想不開欲跳樓輕生，所幸警消人員協助適時阻止一場悲劇發生。家屬到醫院後感謝警方的幫忙，也允諾會加強親子間溝通。

太平警方表示，生命寶貴，如遇到困難應尋求協助或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

(中時 )