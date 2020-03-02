新竹市長林智堅表示，國內第1座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第1座兒童醫院。（陳育賢攝）

蔡英文總統（中）今天主持「新竹市馬偕兒童醫院」動土儀式。（陳育賢攝）

蔡英文總統（中）今天主持「新竹市馬偕兒童醫院」動土儀式。（陳育賢攝）

全台首座由縣市政府以BOT方式主導興建的「新竹市馬偕兒童醫院」，2日在蔡英文總統主持動土儀式下正式動工，雖然蔡英文總統致詞時，有附近住戶鳴放汽笛喇叭試圖干擾、抗議兒童醫院的興建，但仍無損動土儀式現場的感動。

蔡英文總統今天上午11點主持新竹馬偕兒童醫院的動土典禮，市長林智堅表示，馬偕兒醫有3個第1，包括它是國內第1座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第1座兒童醫院，更是他上任後打造兒童城市的第1個許諾。

林智堅說，馬偕兒醫總投資金額30億元，規畫地下4層、地上10層建築，總病床達400床，預計2022年營運，將造福竹竹苗區逾30萬名兒童。

蔡英文除肯定林智堅與馬偕團隊的努力，她並表示，設置專責兒童醫院的難度高於綜合醫院，兒童醫療可視為國家現代化程度和希望的指標，期許要將「每個孩子都當作寶、照顧好。」

今天動土儀式的現場也播放1段黃阿嬤的故事，當年她的孫女「丸子」因兒童醫療資源不足而離開人世，黃阿嬤與黃阿公非常支持兒醫的興建，認為可以造福這座城市的孩子，她們衷心盼望不要再有孩子像遇到她孫女一樣的遭遇，黃阿嬤與黃阿公特別到場感謝林智堅，並表示這個兒童醫院正是給她孫女丸子最好的安慰。

而這段影片播出後，現場不少與會人士都為之鼻酸，林智堅隨後要致詞也不好意思表示，自己看到影片實在能夠受為人父母的感受，情緒有點激動，希望現場貴賓見諒。

此外，由於新竹馬偕兒童醫院在籌建期間，曾引發周邊住戶抗議，雖然市府積極協調溝通，但今天在醫院院址後方的大樓，仍有3戶人家分別掛出白布條，指「圖利財團」、「歡迎興建兒童醫院」、「想知道黑幕嗎」、「反對違反增加容積」等字語。

而蔡總統在致詞時，也疑有兩人在大樓鳴放汽笛喇叭，企圖干擾總統講話與活動進行，不過，蔡英文與現場人士並未受到影響，且仍 為兒童的催生成功而感動不已，動土儀式最後完成。

(中時 )