截至2月底 陸酒店逾9成恢復營業 12:272020/03/02 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中新網引述大陸多家旅遊平台方面了解，受到新型冠狀病毒疫情影響後，截至2月29日，大陸國內酒店超過9成恢復營業，以酒店為首的旅遊業開始復甦。而廣州、深圳營業酒店數量恢復到1月初水準；上海、成都等熱門城市恢復營業的酒店也超過95％。 回顧過去一周，酒店預訂量較前周上漲34％，其中上海、廣州、成都、深圳、北京成為入住人數最多的城市，西安則成為增長最快的城市。 (旺報 ) #酒店 #營業 #城市 #上海 #廣州 也許您會感興趣 推薦閱讀 力麗觀光花蓮館 引進國際品牌 04:102020/02/27 財經要聞 合晶台灣兩廠產能滿載 本季漲價 合晶單月合併營收一覽 04:102020/02/27 證券．權證 《半導體》合晶Q2訂單轉觀望，H2產能肯定贏H1 11:422020/02/27 財經 大鵬灣變形特區餐廳 下周熄燈 01:122020/02/28 地方新聞 廖國勛任上海市委副書記 料將接上海市長 11:292020/02/28 兩岸 廖國勛任上海市委副書記 或接市長 04:092020/02/29 兩岸新聞 因城施策 市場解讀房市或鬆綁 04:092020/02/29 焦點新聞 收入逾20萬適用5％營業稅率 營養午餐業其他零售 獨立計稅 04:092020/02/29 金融．稅務 搶防疫經濟 裕元花園酒店推外帶服務 04:092020/03/01 企業經營 御頂還想租B2 設新品牌中餐廳 04:102020/03/02 財經要聞 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 近翻倍！40家、逾1,600人通報實施無薪假 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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