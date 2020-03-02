據中新網引述大陸多家旅遊平台方面了解，受到新型冠狀病毒疫情影響後，截至2月29日，大陸國內酒店超過9成恢復營業，以酒店為首的旅遊業開始復甦。而廣州、深圳營業酒店數量恢復到1月初水準；上海、成都等熱門城市恢復營業的酒店也超過95％。

回顧過去一周，酒店預訂量較前周上漲34％，其中上海、廣州、成都、深圳、北京成為入住人數最多的城市，西安則成為增長最快的城市。

(旺報 )