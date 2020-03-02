林右昌說暖心關懷包不是澎湃包，將資源盡量留給需要的人。（許家寧攝）

基隆市昨成立居家檢疫關懷中心，昨天居家檢疫、隔離者求助電話為0。（許家寧攝）

基隆居家隔離再增一例！罹患新冠肺炎第33案男子，上月赴日本旅遊6天返台確診，疾管署掌握同團、同事共67人進行採檢，其中基隆有4名旅客被要求居家隔離，不過該團有一對熱戀情侶，女友不忍與男友分開，堅持要搬來同住一起隔離。

案33接觸的67人中，有3人出現不適症狀送醫隔離，其餘則進行居家隔離，其中基隆有4人將隔離至8日，目前皆無不適症狀；但據悉，其中一對同遊日本的同居情侶，因家住新北市因戶籍關係，牛郎織女被迫分離，在女友堅持下，報准獲允在同戶隔離。

基隆市長林右昌今早親自赴災害應變中心視察「居家檢疫關懷中心」情形，他指出，目前疫情穩定，基隆仍維持0確診，且從2月20日至今，已經連續10天沒有疑似通報案例，但市府仍會做好完善整備，就相關防疫工作和整備情形作檢視。

林右昌說，1日成立的居家檢疫關懷中心，除了里幹事每日關懷居家隔離民眾有無按規定防疫，同時也專線電話也提供民眾有就醫需求、小朋友就學服務，慢性病藥物等生活上的資源，或許因為疫情穩定，昨天打電話進來人數為0，超乎他的預料。

目前基隆33件疑似個案皆已採檢排除，有5人居家隔離、109人居家檢疫，今早會議也針對萬一發生大型社區感染，市府也做好異地辦公整備，另也提供檢疫民眾關懷暖心包，內有食品、口罩、酒精及免費影音帳號等，強調「關懷包不是澎湃包」。

(中時 )