酒店大亨焦治國辱罵員警「王八蛋」 遭警壓制逮捕 12:262020/03/02 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 焦治國辱罵員警「王八蛋」，遭警方逮捕，依妨礙公務移送新北地檢署。（新北市三峽分局提供／張睿廷新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 酒店大亨焦治國昨晚將車違停在三峽學勤路遭民眾檢舉，三峽分局派員到場取締，未料焦治國竟開口辱罵「王八蛋」、「禍害」，並找來兒女幫忙，警方不示弱，立刻將人壓制，訊後依妨礙公務罪移送。 北大派出所長李明川表示，當時派出所員警上前要求焦治國將車子開走，未料焦治國不止不聽勸，反而開口辱罵員警。 焦治國的兒子、女兒獲訊後也到現場，並與警方爆發拉扯、推擠，最後3人通通警方遭帶回派出所，訊後依妨礙公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。 (中時 ) #焦治國 #員警 #警方 #派出所 #移送 也許您會感興趣 推薦閱讀 30公里迷走4天 警幫找到回家的路 11:102020/02/27 社會 老婦離家出走 警當和事佬助返家團圓 13:182020/02/27 社會 保六員警驚傳警政署大樓墜落 送醫急救中 15:432020/02/27 社會 老婦買菜體力不支 春社警馳援送醫 18:512020/02/27 社會 台中后里泰安櫻花季 228連假開好開滿等您來 11:542020/02/28 生活 因罰單尋獲失車 老翁淚謝員警 12:052020/02/28 生活 金山警尋犬鍥而不捨 終與飼主團圓返家 21:092020/02/28 生活 男連假台中玩遺失車資 警善心相助 14:002020/03/01 社會 九旬翁忘了回家路愛的手鍊奏效助返家 18:382020/03/01 社會 昔酒店大亨違停遭開單 一家三口攻擊辱罵員警遭送辦 09:502020/03/02 社會 社會熱門新聞 美艷人妻慶生 25kg乾冰倒泳池 丈夫等3人變浮屍 - 社會 正妹「一夜戰2男」憂遭男友發現 誣稱遭下藥撿屍性侵 - 社會 讓我從後面高潮 人妻沙盤推演搭小王實兵操作 - 社會 慘遭媽的男人性侵11年 女大生「冰保險套」揪新竹狼 - 社會 同機旅客確診 我11人以色列團中斷行程返台 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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