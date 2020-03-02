酒店大亨焦治國昨晚將車違停在三峽學勤路遭民眾檢舉，三峽分局派員到場取締，未料焦治國竟開口辱罵「王八蛋」、「禍害」，並找來兒女幫忙，警方不示弱，立刻將人壓制，訊後依妨礙公務罪移送。

北大派出所長李明川表示，當時派出所員警上前要求焦治國將車子開走，未料焦治國不止不聽勸，反而開口辱罵員警。

焦治國的兒子、女兒獲訊後也到現場，並與警方爆發拉扯、推擠，最後3人通通警方遭帶回派出所，訊後依妨礙公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時 )