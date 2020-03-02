中央疾管署迄今確診、隔離並列管的個案共40人，過半陸續出院，前民進黨立委沈富雄今天表示，新型冠狀病毒對台灣很溫柔，「可惜我們的腦筋很死板」。他認為，病毒的有效傳播沒有想像中的恐怖。「這病當然是傳染病，但不像是面目猙獰的流行病」。

沈富雄曾在美國華盛頓大學醫學院擔任副教授，也在美國和台灣擔任過醫師。沈富雄今天在臉書表示，中央疾管署迄今確診、隔離並列管的個案共40人，境外移入的疫情相對單純，而且過半陸續出院。

他說，值得進一步探討的四群本土案例共19人，他們是：第一群計5人：案19、案20、21、22、23；第二群計3人：案24、案25、26；第三群計6人：案27、案28、29、30、31、32；第四群計5人：案34、案35、36、37、38

沈富雄表示，他仔細檢視這四群病人，得到下列初步結論：

(一)漏網之魚並未掀波：19、24、27、34分別為四群之首，他們各自的感染源至今不明，但他們四人互相之間並無關聯，以RO=3估算，除了四名未明感染源外，理應尚有32人在逃，但他們迄今並未掀起重大疫情。

(二)老病之軀是感染之源：4人的年齡都偏高，且有超過80歲者，多人有高血壓、糖尿病，甚至洗腎，年長體弱多病有利病毒傳播的原因可能是：(a)有利病毒分裂滋長，增加病毒數。(b)因需強度照顧，與下一步被感染者的接觸較緊密。

(三)時、空及緊密關係為感染要件：15位被感染者包括家庭成員、看護工及護士，而不是擦身而過的路人或公共交通工具的乘客，如果再考慮新天地教會及鑽石公主郵輪兩案，則病毒的有效傳播沒有想像中的恐怖。

(四)下一輪的確診者難再傳播病毒：15名被感染者的可能接觸對象，包含所謂可能的院內感染，迄今沒有一人呈陽性，這一點頗堪玩味，可能原因有：(a)傳播力轉弱，(b)尚在潛伏期，(c)這15人都帶口罩。

他說，值此風聲鶴唳草木皆兵之際，他不願多下結論，「但起碼他們不是壞消息。這病當然是傳染病，但不像是面目猙獰的流行病」。

(中時 )