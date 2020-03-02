中經院2日公布2月台灣製造業PMI已連續5個月呈現擴張，指數較1月攀升1.4個百分點至52.7％，中經院表示，本月指數出乎意料的呈現擴張，全是因為製造業廠商擔憂新冠肺炎衝擊供應鏈斷鏈，業者急拉貨與催料動作導致目前整體製造業面臨訂單擴張、生產緊縮、供應商交貨時間指數創新等挑戰。

中經院2日公布2月台灣製造業較上月攀升1.4個百分點至52.7％；非製造業經理人指數NMI則中斷連續11個月的擴張，指數大跌14.6個百分點至40.4％，不僅創下2014年8月創編以來最快緊縮速度，也是最大跌幅。

中經院表示，因擔憂供給面斷鏈衝擊，產業急拉貨與催料動作致使本月新增訂單仍較1月擴張，即使2月營業天數較1月增加，季調後生產數量仍持續緊縮，主要在於電子暨光學產業與交通工具產業的工廠或上游供應商仍面臨停工或缺料所致，因此整體製造業面臨訂單擴張、生產緊縮、供應商交貨時間指數創新高、存貨卻轉為緊縮，而未完成訂單仍呈現擴張，無法順利出貨的挑戰。

從2月製造業PMI各項組成指標來看，全體製造業的新增訂單指數攀升1.9個百分點至56.9％，為連續第6個月呈現擴張；生產數量已連續2個月緊縮，指數為48.6％，較1月回升6.9個百分點；供應商交貨時間指數續揚6個百分點至63.1％，為2012年7月創編以來最快上升速度，也是創編以來最大攀升幅度，而存貨指數由持平50％續跌5.9個百分點至44.1％，為2016年1月以來最快緊縮速度。

全體製造業對未來展望方面，未來六個月展望指數中斷連續2個月的擴張，指數由1月的63.7％驟跌26.9個百分點至36.8％，為2012年7月創編以來最大跌幅。

(旺報 )