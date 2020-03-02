IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）營運狀況轉佳，今年3大產品線展望正向，營運表現續揚可期。不畏大盤一度開低殺跌242.32點，南電今（2）日持平開出後放量勁揚，最高飆升6.98％至56.7元，早盤維持逾5.5％漲幅。

南電近期股價持穩50元以上高檔，截至11點50分成交量已突破1.65萬張，較2月27日1.24萬張增加33.6％。三大法人已偏多操作，連8日買超南電達1萬9643張，其中以投信買超達1萬3633張最多，外資亦買超5975張，自營商則小幅買超35張。

南電2019年自結合併營收310.93億元，年增7.84％，創近5年高點。前三季稅後淨利0.28億元、每股盈餘0.04元，較前年同期虧損8.45億元、每股虧損1.31元大幅轉盈，創近4年同期高點。法人看好南電第四季獲利續揚，帶動全年營運終止連3年虧損。

南電中高階ABF載板及多數BT載板產能位於台灣，中國大陸昆山廠生產所有PCB及部分BT載板，約貢獻去年營收40％，其中PCB約貢獻32％。2020年1月自結合併營收24.8億元，雖月減17.68％、仍年增0.94％，表現略優於預期。

雖然遭逢新冠肺炎影響，南電昆山廠復工時程延後，但投顧法人認為，由於昆山廠主要產品為應用於車用及消費性電子的遊戲機，上半年屬需求較弱的產業淡季，加上廠區內人員及原物料庫存足以因應首季訂單需求，疫情爆發以來生產出貨影響不大。

投顧法人預期，南電今年ABF載板受惠伺服器、人工智慧、5G基地台等需求，全年產能將維持滿載，且第四季可望新增10％產能。BT載板需求來自記憶體、機上盒（STB）、穿戴裝置，天線封裝（AiP）有望在第四季量產，PCB需求來自車用、新遊戲機、網通設備。

投顧法人認為，南電短線營運成長雖遭逢新冠肺炎疫情干擾，但中高階產能集中於台灣，受中國大陸疫情影響相對輕微，今年3大產品線成長展望正向，預期今年營收可望繳出高個位數成長、有機會上看雙位數，營運表現續揚可期。

(時報資訊)