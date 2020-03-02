中國新冠肺炎新增確診病例大減，以及美國聯準會本月降息以緩解疫情衝擊的預期升高，周一南韓KOSPI指數盤中勁揚1.02%。受半導體銷售成長的消息激勵，三星電子與SK海力士分別漲2.2%和4.6%。韓元盤中大漲1.16%，報1,199.8兌一美元。

(時報資訊)