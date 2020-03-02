《韓股》陸疫情降溫＋聯準會降息預期，韓股勁揚1％ 12:332020/03/02 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國新冠肺炎新增確診病例大減，以及美國聯準會本月降息以緩解疫情衝擊的預期升高，周一南韓KOSPI指數盤中勁揚1.02%。受半導體銷售成長的消息激勵，三星電子與SK海力士分別漲2.2%和4.6%。韓元盤中大漲1.16%，報1,199.8兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #預期 #勁揚 #盤中 #降息 也許您會感興趣 推薦閱讀 5G基建題材發威 散熱股勁揚 04:102020/02/27 證券．權證 《韓股》疫情持續升溫，韓股升轉跌 12:162020/02/27 財經 嚇！美驚爆無感染源首例 道瓊期又遭開槍 13:162020/02/27 財經 《韓股》外資連4賣，韓股收跌1.05％ 16:312020/02/27 財經 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 11:352020/02/28 財經 疫情告急 韓砸16兆韓元補助紓困 04:092020/02/29 全球財經 屠殺後…開賭Fed降息 專家曝押注這時間 16:262020/02/29 財經 避險吸引力消退 美元多翻空 04:102020/03/02 焦點新聞 收復7關口 人民幣朝升值方向修正 04:102020/03/02 焦點新聞 《國際油價》全球疫情恐慌不斷，上周五國際原油跌逾一年低點 10:002020/03/02 財經 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 近翻倍！40家、逾1,600人通報實施無薪假 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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