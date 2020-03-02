台紙（1902）為使各事業體營運發展更具彈性，擬由大股東持有的新誠公司斥資83.6億元，以每股20.8元取得所有股權後私有化下市。台紙今（2）日不畏大盤一度殺跌242.32點，早盤開高後放量穩揚，最高上漲1.23％至20.5元，表現明顯優於大盤。

台紙2月27日晚間宣布，董事會通過與新誠資產管理股份有限公司股份轉換案，擬以每股20.8元現金對價取得全數已發行流通在外股份，成為新誠100％持股子公司。預計4月16日召開股東臨時會提請通過，暫定6月1日為股份轉換基準日，屆時台紙將私有化下市。

台紙現任董事長余美玲為大股東京城銀董事長戴誠志妻子，成立於2005年的新誠公司董事長戴頌雯為余美玲女兒、董事戴頌偉則為余美玲兒子，余美玲亦為新誠董事。依年報前十大股東資訊揭露，戴誠志家族成員合計對台紙持股約39.87％。

1946年成立的台紙主要產品原為文化用紙、紙漿及化工產品，在戴家入主經營後，2016年9月底決議停止台南新營廠漿紙產線，將主力產品轉為化工產品，並透過轉投資在越南經營紙器製造及運動休閒業，區分為化工、紙器、休閒3大事業。

台紙發言人郭席揚表示，化工產品在台灣產能規模有限，價格無法與國際大廠競爭。越南紙器廠屬於低毛利的勞力密集產業，未來2年將有許多新產能陸續開出，市場競爭將更加激烈。位於胡志明市的高爾夫球場為單一球場，當地近來增建許多新球場，競爭同步加劇。

郭席揚指出，由於3大事業的產品特性及管理重點迥異，不僅無法發揮相互綜效，且分散經營團隊精力，無法在其中任一事業取得重大進展。公司亟需以更大彈性處理各事業經理人招聘、或尋求合作夥伴等方式，使三大事業群經營得以突破。

郭席揚表示，由於上市公司須使所有股東獲得最佳報酬，但基於3大事業的市場競爭加劇、且轉型突圍能否成功具一定風險，何時能取得成果亦無法預期，因此決議透過私有化下市，讓所有股東獲得合理回報。

(時報資訊)