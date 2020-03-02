投資人寄望全球主要央行將採取立場一致的貨幣政策，以應對新冠病毒疫情對全球經濟的衝擊，周一日股震盪走高。上周五美國聯準會主席鮑爾發布聲明表示，該央行已準備好採取支持經濟的行動。日本央行總裁黑田東彥周一承諾將採取行動穩定市場，日股應聲反彈，日經225指數周一早盤收漲1.1%，盤中一度大跌1.5%，創下去年9月5日來新低。東證一部指數早盤收漲1.1%，為1,527.61點。

(時報資訊)