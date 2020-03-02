《日股》看好各國央行救市，日股反彈走高 12:332020/03/02 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人寄望全球主要央行將採取立場一致的貨幣政策，以應對新冠病毒疫情對全球經濟的衝擊，周一日股震盪走高。上周五美國聯準會主席鮑爾發布聲明表示，該央行已準備好採取支持經濟的行動。日本央行總裁黑田東彥周一承諾將採取行動穩定市場，日股應聲反彈，日經225指數周一早盤收漲1.1%，盤中一度大跌1.5%，創下去年9月5日來新低。東證一部指數早盤收漲1.1%，為1,527.61點。 (時報資訊) #日股 #反彈 #採取 #早盤 #收漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》憂新冠肺炎大流行，日經指數早盤跌1.79％ 12:162020/02/27 財經 《日股》憂全球疫情擴散，日經指數收跌2.13％ 16:312020/02/27 財經 《港股》資金南下撐盤，恆指收漲0.31％ 16:482020/02/27 財經 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 11:352020/02/28 財經 美股崩跌恐懼擴散！ 日股開盤走跌近300點 08:402020/03/02 財經 高現金殖利率加持 聖暉早盤漲幅逾5％ 10:022020/03/02 財經 外資逢低進場？ 新台幣早盤勁揚2角、亞幣最強勢 10:202020/03/02 財經 恐慌性賣壓影響 自行車雙雄早盤股價慘跌 10:422020/03/02 財經 《台北股市》盤中焦點股：毛寶、和益、亞諾法、聖暉、優群、博智 10:342020/03/02 財經 陸股早盤飆漲 深成指午間收漲逾3％ 12:062020/03/02 財經 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 近翻倍！40家、逾1,600人通報實施無薪假 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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