大陸A股2日走勢強勁，截至上午收盤，滬指報2965.11點，漲2.94％，其中貴州茅台對指數上漲貢獻最大、上漲3.4％；黃河旋風漲幅最大、上漲10.2％。而深成指則報11353.05點、漲3.39％；創指報2131.03點、漲2.87％，呈現三大股指齊漲格局。

據新浪財經報導，從盤面上看，水泥、建築裝飾、醫療廢物處理板塊居板塊漲幅榜前列，暫無板塊表現弱勢。

(旺報 )