A股三大指數齊漲 水泥板塊強勢 12:402020/03/02 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股2日走勢強勁，截至上午收盤，滬指報2965.11點，漲2.94％，其中貴州茅台對指數上漲貢獻最大、上漲3.4％；黃河旋風漲幅最大、上漲10.2％。而深成指則報11353.05點、漲3.39％；創指報2131.03點、漲2.87％，呈現三大股指齊漲格局。 據新浪財經報導，從盤面上看，水泥、建築裝飾、醫療廢物處理板塊居板塊漲幅榜前列，暫無板塊表現弱勢。 (旺報 ) #板塊 #上漲 #漲幅 #a股 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 恐慌情緒降溫＋原油擴大減產 俄股基金續燒 04:102020/02/27 投資理財 高科技與半導體產業 板塊挪移 04:102020/02/27 財經焦點 陸股震盪拉高 盤中收復3千點關卡 12:132020/02/27 財經 《港股》資金南下撐盤，恆指收漲0.31％ 16:482020/02/27 財經 15檔中低價股 成外資避風港 04:102020/02/28 證券．權證 全球股市染疫 陸港股開盤重傷 11:472020/02/28 財經 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 11:352020/02/28 財經 陸股崩跌3.7％ 本周累計跌5.2％ 16:412020/02/28 財經 陸利多政策齊發 中小板看漲 04:102020/03/02 投資理財 表現仍亮眼！陸股早盤小漲 港股勁揚逾百點 09:462020/03/02 財經 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 Fed老大釋警訊外資變臉 川普獅子大開口將成真？ - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 疫情比貿易戰還狂！ 美這群人竟成經濟衰退關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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