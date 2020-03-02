民眾大多認為土地或房屋權狀鎖在保險箱最安全，疏於查證有無遭人冒名過戶，四名地主遭熟悉土地交易背景的吳姓主嫌盜賣土地。（盧金足攝）

行動不便以輪椅代步的46歲吳姓主嫌，以假冒地主及債權人方式，自2018年7月間至2019年5月間犯案4件，初估詐欺取財金額高達6億6000萬餘元。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

警方查扣犯案贓款42多萬元，還有存摺、金融卡、地籍圖等犯罪資料。（盧金足攝）

刑事局中部打擊犯罪中心2日宣布偵破「竊土地盜巨款詐欺集團案」，破案關鍵是一名吳姓地主竟然在沒有買賣的情況之下，上億土地不翼而飛，熟悉土地交易背景的吳姓主嫌，以「神鬼交鋒竊土地、偷天換日盜巨款」犯案手法，初估詐欺取財金額高達6億6000萬餘元，不動產價值居高且保值，易成詐欺集團覬覦目標，民眾大多認為土地或房屋權狀鎖在保險箱最安全，疏於查證有無遭人冒名過戶，吳姓主嫌移送基隆地檢署以200萬元交保。

去年1月間，基隆地檢署受理一名李姓地主報案，名下土地遭人冒名過戶，檢察官調查詐騙集團所為，行動不便以輪椅代步的46歲吳姓主嫌等4人，冒充被害地主及債權人身分，雙方委託律師具狀向法院聲請民事調解，俟調解後向地政事務所申請土地過戶，再將土地設定抵押變現，由集團提領不法所得交付吳姓主嫌，自2018年7月間至2019年5月間犯案4件

，初估詐欺取財金額高達6億6000萬餘元。

刑事警察局偵查第六大隊第四隊隊長許忠彥表示，經專案小組深入調查後發現，該詐欺集團係以吳姓主嫌為首，並策畫旗下成員分別冒充被害地主及債權人身分，雙方委託律師具狀向法院聲請民事調解，俟調解後向地政事務所申請土地過戶，再將土地設定抵押變現，復由集團成員提領不法所得交付吳姓主嫌。

檢察官指揮刑事警察局偵查第六大隊第四隊，還有南投縣政府警察局、刑警大隊，基隆市警察局第三分局組成專案小組深度偵辦，發現該詐欺集團以吳姓主嫌為首，他負責籌畫以及指揮旗下成員，分別假冒被害地主的身分，及債權人的身份，他們雙方分別委託律師到法院聲請調解，等到調解成立之後，再持相關文書到地政事務所，將被害地主名下的土地過戶。

檢警調聯手查獲「竊土地盜巨款」詐欺集團，包括桃園八德區1400多坪，地價行情4億元；其中2億5000萬元存放在銀行履保專戶，另一筆位在新北土城區土地450多坪，價值1億5000萬，第三筆土地新北市鶯歌區，面積330多坪，價值1億8000萬，第四筆位在台中市北區，170多坪土地和建物，價值8000萬元。

警方指出，詐騙集團詐得土地之後，以質押方式或者買賣方式來變現，吳姓主嫌再指揮旗下成員領取這些不法所得，經刑事警察局中部打擊犯罪中心調查發現，該集團從2018年的7月到2019年5月，不法所得有高達6億6000多萬元。

這起「竊土地盜鉅款」案子，經過八個多月偵查、蒐證完備之後，在2月24日、25日兩天，由基隆地檢署檢察官指揮刑事警察局偵查第六大隊、南投縣政府警察局以及基隆市第三分局、花蓮港務警察總隊、宜蘭縣政府警察局刑警大隊以及基隆市掉單等單位，兵分四路前往花蓮、宜蘭等地執行搜索、拘提。

警方查獲到吳姓主嫌為首的四名犯嫌，也查扣犯案贓款42多萬元，還有存摺、金融卡、地籍圖等犯罪資料，也執行查扣吳姓主嫌名下的三筆不動產，市值約1000多萬元。

警方表示，全案於詢問後依涉嫌詐欺、偽造文書、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌移請基隆地檢署偵辦，吳姓主嫌以200萬元交保。

在偵辦的過程當中，檢察官查扣詐欺集團的不法所得有2億5000多萬元，刑事警察局呼籲民眾可以定期或者不定期的到國稅局等單位來申請財產總歸戶的資料，檢視名下的財產，是不是有遭到不明人士冒名過戶，顧好自己名下財產安全，提醒民眾可定期或不定期至國稅局申請「財產總歸戶」資料，檢視名下財產有無遭他人冒名過戶，以維護財產安全。

(中時 )