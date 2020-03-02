109學年度台中市公立及非營利幼兒園招生各階段重要期程。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

各級學校2日全面開學！台中市109學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生自3月21日起至4月11日受理登記，採二階段辦理。第一階段登記抽籤對象為5歲幼兒及需要協助之幼生，包括身心障礙、中度以上身心障礙者子女、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民及特殊境遇家庭子女。

教育局表示，第二階段再辦理其餘資格幼兒入園登記，相關作業均由電腦完成抽籤，加速入園作業流程。家長可依幼兒園招生簡章公告的登記時間，攜帶戶口名簿正本或戶籍謄本(幼兒應有合法監護人設籍同戶)及相關證明文件辦理報名登記，各階段重要期程如附表。

教育局長楊振昇說，為讓家長即時獲知各園登記報名最新動態，提供充足招生資訊，招生期間家長可至「台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生資訊即時揭示系統」(http：／／kids.tc.edu.tw／)，查閱各階段各園可招生人數及登記人數即時訊息，作為家長為幼生選擇幼兒園之參考。

因往年台中市公立及非營利幼兒園朝招生，常造成家長搶破頭的擁擠現象；教育局強調，如有招生相關問題，可洽各公立幼兒園及非營利幼兒園或教育局幼兒教育科(04-22289111轉54430)。

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