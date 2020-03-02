宏都拉斯共和國國會第二副議長卡斯楚夫婦應我國政府邀請，於今（2）日抵臺訪問，將拜會立法院、法務部法醫研究所及衛生福利部中央健康保險署，還會參訪921地震教育園區等文教設施，計劃周五（6日）離臺，外交部表示誠摯歡迎並將設宴接待。

外交部指出，卡斯楚（Denis Armando Castro Bobadilla）副議長兼任宏國會衛生委員會主席及外交委員會委員，近年連續在國會支持我國參與世界衛生組織（WHO）等各項國際組織推案，1月間新冠肺炎疫情蔓延時，卡斯楚副議長更促使宏國會一致通過決議支持我國加入WHO及參與世界衛生大會（WHA），是我國的堅定友人。

卡斯楚夫婦均具有醫學專業，卡斯楚本人目前還是法醫學搜授，外交部說，他的訪臺將有助促進臺宏兩國國會、醫學及法醫界交流及合作；卡斯楚一行人在臺期間也將參訪國立故宮博物院、國立自然科學博物館921地震教育園區、台北101大樓及國立傳統藝術中心等文教設施。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)