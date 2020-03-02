陸前2月銷售百億房企僅22家 前三門檻降至700億人幣 12:432020/03/02 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臨近3月，大陸多家地產研究機構陸續發佈「2020年1至2月房企銷售排行榜單」顯示，受最新疫情影響以及季節性等因素影響，大陸百強房企面臨短期銷售業績下行壓力衝擊，不僅今年前2月銷售過百億（人民幣，下同）房企數量有所減少，由去年同期的30多家降至當前的20多家。 另據《北京商報》報導指出，龍頭房企前三名的徑銷售門檻值也降至700億元，低於去年同期。 (旺報 ) #銷售 #2月 #影響 #大陸 #門檻 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情重創亞洲 法人仍看好亞股後市 04:102020/02/27 投資理財 政大韓籍教授摸乳落跑出境 判刑1年2月定讞 11:422020/02/27 社會 《百貨股》特力屋搶攻居家改造商機，促銷今開跑 17:222020/02/27 財經 大暴殺後…空手散戶能撿？網反應一面倒 00:032020/02/28 財經 蔡正元：二二八非偶然 但死傷人數遭誇大 09:482020/02/28 政治 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 11:352020/02/28 財經 大陸全國平均房貸利率連續3月下降 12:192020/02/28 財經 「圓仔」有望添弟妹？動物園加緊為圓圓、團團圓房 16:342020/02/28 生活 地下匯兌350萬詐騙案 「被害人」涉違銀行法判無罪 09:532020/03/01 社會 《國際經濟》受新冠肺炎衝擊，日本2月製造業PMI創近4年新低 09:432020/03/02 財經 財經熱門新聞 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。