臨近3月，大陸多家地產研究機構陸續發佈「2020年1至2月房企銷售排行榜單」顯示，受最新疫情影響以及季節性等因素影響，大陸百強房企面臨短期銷售業績下行壓力衝擊，不僅今年前2月銷售過百億（人民幣，下同）房企數量有所減少，由去年同期的30多家降至當前的20多家。

另據《北京商報》報導指出，龍頭房企前三名的徑銷售門檻值也降至700億元，低於去年同期。

(旺報 )