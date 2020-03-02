8年多前持刀行搶計程車的宋姓男子，因為毒品案入監服刑，指紋建檔後經比對，發現他當年的犯行。檢察官根據車上駕駛執照套上指紋，與宋男右手中指、左手拇指指紋相符，認定宋男是當年的搶匪，日前依攜帶兇器強盜罪提起公訴。

宋男在2011年5月3日晚上9點，在台北市重慶北路、長安西路路口，面戴口罩坐上徐姓司機的計程車，並刻意要求行駛人煙罕至的南深路，在四下無人的山區，宋拿出刀具架在司機的右側頸部，恫稱「把東西放下，你下車！」隨即將計程車開走，得手3000元。

司機獲救後立即報案，經警追查車輛被棄置在汐止區一處公車站牌，在車上指紋，但因宋男當時並未犯下其他案件，指紋尚未建檔，直至去年11月，警方再次比對，從當年在駕駛執照套上採集到的指紋，發現與宋的指紋相符，經提訊現人在台北監獄服刑的宋男，他承認有持「玩具刀」叫被害人下車。

檢察官認定犯罪事實明確，經刑事警察局鑑定書，比對計程車上指紋與宋男右手中指、左手拇指指紋相符，依照攜帶兇器強盜罪提起公訴。

(中時 )