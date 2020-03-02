基隆居家隔離再增一例！罹患新冠肺炎第33案男子，上月赴日本旅遊6天返台確診，該案同團、同事可能接觸民眾中，其中基隆有4名旅客被要求居家隔離，不過有一對熱戀情侶，女友不忍因戶籍被迫分開，堅持搬來同住一起隔離，案情特殊竟獲允。

旅日案33共67名接觸民眾中，有3人出現不適症狀送醫隔離，其餘則進行居家隔離，基隆有4人將隔離至8日，目前皆無不適症狀；衛生局指出，該對同居情侶因女方設籍關係，有如牛郎織女被迫分離，在女友堅持下，考量這段期間兩人皆同遊、同居，獲允同戶隔離。

市長林右昌2日則赴災害應變中心視察「居家檢疫關懷中心」情形，他指出，目前疫情穩定，基隆仍維持0確診，且從2月20日至今，已經連續10天沒有疑似通報案例，市府也針對萬一發生大型社區感染，也研擬易地辦公，確保市政不中斷。

林右昌說，1日成立的居家檢疫關懷中心，除了里幹事每日關懷隔離民眾有無按規定防疫，同時設有專線電話提供就醫需求、小朋友就學服務，慢性病藥物等生活上的資源服務，或許因為疫情穩定，「首日接到求助電話為0」，超乎他的預料。

基隆目前33件疑似個案皆已採檢排除，現有5人居家隔離、109人居家檢疫，同時市府也提供目前尚百名居家檢疫民眾暖心關懷包，內有食品、口罩、酒精及免費影音帳號等，林也強調「關懷包不是澎湃包」，盡量將資源留給需要的人。

(中時 )