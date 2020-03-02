新冠肺炎肆虐50多國，台灣境內確診也已達40例，防疫措施事關緊要。不過海巡署今（2日）卻表示，電影情節在台灣真實上演！日前有漁傳走私7萬包香菸，而且船員和與大陸漁工有接觸，恐成防疫破口。海巡署語重心長表示，「這麼可怕的威脅，不只是電影劇情，現實中真的存在！」

海巡署長室臉書發文表示，前（2月29日）晚間從雷達上發現，基隆外海有漁船航跡可疑，疑似跟大陸漁船併靠；海巡署立刻派遣線上巡防艇展開追緝，在海上一陣鬥智、鬥速後，終於將漁船攔截下來。

海巡署登船檢查後，在船上發現7萬包走私香菸，約值450萬元，而且發現船員和大陸漁工有接觸，立即通知疾管署派員協助後續檢疫工作。

粉絲團小編感嘆，「大家都看過病毒感染的電影嗎？」表示在電影中，原本平和的國家，卻因一些貪財、不顧危險的人，從事非法交易受到感染，病毒趁虛而入，最後導致全國大亂，「這麼可怕的威脅，不只是電影劇情，現實中真的存在。」並呼籲心存僥倖、想趁機發國難財的人，「不要為了私利而害了整個國家，成為台灣的罪人！」

網友看後紛紛表示「海巡人員登船檢查也要小心」、「差點海運病毒進來」、「辛苦了， 感恩有你們」、「海防第一線同時也是防疫第一線，請保重注意自身安全」、「感謝您們守護台灣」。

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(中時電子報)