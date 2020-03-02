2月車市統計公布，總市場掛牌數為27350台，比去年同期成長39.3%，但比元月高檔下滑30.6%。因去年春節是在2月，以今年1月加上2月來看，車市總市場達66767台，仍比去年同期增加4.7%。

2020年前2月車月有不錯的成績，但進口車銷售表現勝於國產車，進口車2月總市場達13575台，年增56.8%，在TOYOTA RAV4熱銷帶動下，進口車達近半市場，為49.6%的市占率，今年前2月更是勝過國產車的整體市占率。進口車1月加2月總市場達33419台，年增16.2%，市占率50.1%。

2月車市表現方面，和泰車(2207)以8724台，31.9%的市占率持續坐穩龍頭寶座。展望今年，和泰汽車對今年車市看法仍樂觀，預期在總統大選結束、美中貿易戰降溫、汰舊換新政策最後一年帶動下，看好今年車市規模仍可期。

因去年春節是在2月，2月車市年增近四成；其中，和泰汽車新車掛牌共達8724台，比去年同期大增55.5%，但月減42.2%。旗下的國產車ALTIS銷售達1860台，熱門進口休旅TOYOTA RAV4以2429台，較去年同期大增720%，仍是單一車款的銷售冠軍。此外，和泰汽車代理的Lexus以1111台，市占率22.1%與第二名的BMW之市占率22.7%差距不大。

和泰汽車2019年銷售佳績延續至今年，主要是去年3月ALTIS、RAV4改款上市的熱銷效應持續。和泰汽車旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌，2020年2月以8724台，31.9%的市占率坐穩龍頭寶座。今年1月至2月，和泰汽車旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌總掛牌數為23824台，年增17.5%，在前五大車廠中增長率最強勁，前2月市占率35.7%。

今年2月，車市總銷售第二名為裕隆集團中華汽車(2204)的3161台，年增22.2%，月減16%，市占率11.6%；第三名為裕隆集團裕隆日產汽車(2227)的2064台，年增18.1%，月減37.7，市占率7.5%；進口豪華車BENZ賓士以總掛牌數1888台，年增28.5%，月減24.6%，市占率6.9%、居第四名。日系HONDA汽車以掛牌數1695台，年增31.4%，月減16.9%，市占率6.2%居第五名。

(時報資訊)