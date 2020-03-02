漢磊(3707)旗下晶圓代工廠漢磊科、磊晶矽晶圓廠嘉晶（3016）已完成SiC上下游整合布局，受惠於IDM（Integrated Devicd Manufacturer整合元件製造公司）擴大委外及新興IC設計公司訂單到位，2020年接單放量有助於營運表現大幅優於去年。早盤嘉晶股價漲停，而漢磊也漲逾5個百分點。

嘉晶在去年的重要營運績效包括:一、化合物半導體Compound方面：GaN/Si磊晶成功開發新一代的功率應用產品的磊晶結構，GaN/SiC磊晶成功開發射頻(RF)的應用產品，6吋 SiC磊晶製程提升，品質水準媲美國際大廠。二、超級接面元件磊晶uper junction epi：SJ產能擴充到每月約6,000片，營收成長率較前一年度增加約一倍，增加3家以上的客戶合作，預期今年有較佳成長。三、高功率積體電路磊晶Power IC epi：因應客戶在5G基地台應用的PMIC產品需求增加，下半年已完成磊晶RP產線的產能擴充。預期此產品今年將持續大幅成長。四、矽光子Silicon Photonic：研究開發矽光子的磊晶，主要應用在5G基地台及資料處理中心等的光纖產品。

碳化矽（SiC）製程二極體（Discrete）或金氧半場效電晶體（MOSFET）開始被大量應用在電動車市場，由於具有提升續航力及縮短充電時間等多重優勢，預期2020年開始逐步取代矽基功率元件並進入成長爆發階段。

碳化矽SiC功率元件於電動車應用極具潛力，除終端市場年增率高，SiC亦有助於系統小型化、減輕車身重量、提升續航力、縮短充電時間等多項好處，因此，於此應用將漸取代矽基功率元件。

漢磊科旗下三座晶圓廠都已通過車規認證，4吋廠量產600V～1200V的SiC蕭特基二極體（SBD）及SiC MOSFET，6吋廠提供SiC晶圓代工服務，並爭取1700V高壓SiC SBD發展及SiC溝槽式（trench）MOSFET代工。至於同集團嘉晶已量產600V～1200V的4吋及6吋SiC磊晶矽晶圓並已出貨給客戶。

(時報資訊)