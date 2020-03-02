宜蘭市舊城區的「皮鞋醫院」，迄今已傳承三代，是一家專門修鞋的老店，今天（2日）宜蘭市長江聰淵造訪皮鞋醫院，認為老店豐富宜蘭市的常民文化，這家老店也不乏知名政治人物來修鞋，最讓店家印象深刻的，就是已逝的前法務部長陳定南，就連修他的鞋子，都感受到陳定南認真、仔細的個性。

皮鞋醫院位於宜蘭市昭應宮旁，第三代經營者黃宗傑原本從事汽車零件行工作，20年前岳父徐纘龍因膝下無子，希望他能傳承這項技術，黃宗傑先當了4年學徒後接下岳父的棒子。

每雙皮鞋都有它的故事，曾有一名阿嬤將皮鞋拿給黃宗傑修理，黃宗傑認為皮鞋實在壞得太嚴重，即便修也撐不久，但沒想到這雙鞋是阿嬤已過世的老伴，在結婚典禮時所穿的皮鞋，對阿嬤有著不一樣的意義在，因此竭盡全力將皮鞋恢復成原本的樣貌。

皮鞋醫院也有政治人物來修鞋，讓黃宗傑印象深刻的，就是前法務部長陳定南，黃宗傑的岳父在陳定南擔任宜蘭縣長時，也曾修過陳的皮鞋。

黃宗傑說，陳定南請隨扈或司機來修鞋時，還會親自寫張說明皮鞋哪裡破損、該怎麼修的紙條，文字相當工整，修陳定南的皮鞋都可以感受到陳認真、仔細、謹慎的個性，陳定南的皮鞋雖然修過很多次，但其實陳的鞋子保養很好，直到修到不能再修才會換鞋。

(中時 )