平台資料庫目前提供台灣第32例確診案例、印尼籍看護的移動軌跡資料庫做比對。（取自「武漢肺炎歷史軌跡比對」網站／袁庭堯高雄傳真）

使用者可選擇比對當天、或最長31天的移動軌跡，了解自己接觸案例的風險。（取自「武漢肺炎歷史軌跡比對」網站／袁庭堯高雄傳真）

新冠肺炎疫情尚未緩解，人心惶惶。資訊界專家拋出震撼彈，推出「武漢肺炎歷史軌跡比對」網頁平台，民眾可直接利用手機定位紀錄比對確診案例的活動軌跡，看看是否有與案例「擦肩而過」，該網站目前已吸引5萬多名網友上線比對。

該平台強調，新冠肺炎正在流行，各國衛生單位在難以掌握案例接觸史的情況下，可能會公布該案例的移動軌跡，資料庫使用台灣和韓國政府已公開的案例歷史軌跡。台灣部分，目前先以第32例、印尼籍看護的移動軌跡做示範。

作者表示，隨著新冠肺炎案例增多，案例去過的地點與時間資訊變得難以用人工比對，因此希望透過自動化的方式來處理。

使用者必需開啟 Google Maps 的「定位紀錄」功能，就能利用Google「時間軸」的功能，將自己的移動歷史軌跡和衛生單位公布的案例移動歷史軌跡互相比對，判斷與案例接觸的可能性有多高。

該平台目前提供繁體中文、英文、韓文三種語言。使用者可以在平台上選擇比對當天至31天的資料，會先下載一份kml格式的檔案到自己的電腦或裝置。再透過網頁導引，將該檔案匯回資料庫進行比對。

記者以自己的帳號實測、比對過去31天的結果，顯示為「0個重疊的地方」，系統同時提醒「你可能沒有和病患接觸過。不過我們還是建議您隨時注意官方的資訊，並且每天回來檢查。」

由於必須提供個人的定位紀錄做比對，引發不少網友對隱私的質疑。作者則在頁面上特別強調，一切比對都在本地端（使用者的電腦或裝置）進行，絕不會上傳使用者的定位紀錄。

該平台說明文件也強調，網頁全部開源，在Github公開程式碼，目前沒有任何組織或金援支持，僅有2位工程師參與開發，同時對外號招文案寫手，或對UI（User Interface，使用者介面）及UX（User Experience，使用者體驗）高手加入，改善網頁功能及外觀，便利社會大眾使用。

平台作者表示，目前衛生機關公布的案例軌跡大多十分模糊，因此提醒使用者，可進一步和官方資料確認自己的風險。網友強調，希望政府可以開放更多患者的生活路線圖，例如鑽石公主號乘客，提供大家比對、進而及早自主檢疫。但也有網友提到，印尼籍看護曾與朋友換手機，此舉也將讓資料比對結果失去精準度。

(中時 )