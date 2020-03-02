零確診破功！印尼宣布出現2例新冠肺炎確診病例 12:552020/03/02 中時電子報 吳映璠 、 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼檢疫人員準備檢驗從「鑽石公主」號上撤出的印尼乘客。（路透） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球受新冠肺炎疫情影響，印尼一直宣稱境內0確診，根據新加坡聯合早報報導，今(2)日印尼總統佐科威宣布，境內出現2起新冠肺炎確診病例。 (中時電子報) #出現 #新冠肺炎 #境內 #確診 #印尼 也許您會感興趣 推薦閱讀 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 大馬歌手來台發片兼徵婚 「大家先來認識我」 14:522020/02/27 娛樂 防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 生活 日首見2度確診者 中學以下暫停課 01:122020/02/28 兩岸要聞 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 驚悚！ 肺炎確診一口氣增5例 15:282020/02/29 生活 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 國際熱門新聞 因應新冠肺炎疫情 日本擬修法準備宣布緊急狀態 - 時事 破4千！韓新增476例 累計4212確診 81國限制入境 - 國際 美爆新冠肺炎第2死 紐約州淪陷 彭斯預期更多人喪命 - 國際 世衛報告公佈：新冠肺炎患者10項典型症狀 - 國際 韓新冠肺炎疫情大爆發 北韓射彈湊熱鬧 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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