大專院校2日開學，淡江大學職員總動員，於校內各大樓前為2萬4千位學生量測額溫，開學日無人發燒，3日起將啟用5台熱像儀，放置進出人數前5多大樓；港澳生29日居家檢疫全數健康出關，隔離期間校方補助學生1000元的外食車馬費，並請職員親訪關心。

新冠肺炎疫情肆虐，教育部延後寒假，也公布大專院校14天內有2位以上師生確診新冠肺炎就停課，台灣大學化學系助理教授徐丞志日前表示，學校越大越容易達標，更點名淡江大學等大型校園「剉咧等」。

淡江大學秘書長劉艾華指出，學校謹慎防疫，學校約有2萬4千名學生人數龐大，於校門口量測勢必「大塞車」，因此校職員總動員，管制出入口後，在校內各大樓28處佈人力為學生量測，開學日秩序良好，無人發燒。

劉艾華補充，因校方人力吃緊，決議3日起啟用熱像儀，放置進出人數前5多大樓，其中商學院達4000人、工學院2000人擺設優先，教室也開窗保持通風，若有突發狀況請學生戴上口罩，到衛保組隔離區先行隔離。

此外，淡江大學123位中港澳學生，配合政府防疫政策居家檢疫14天，29日全都解禁出關，同學們健康良好開學日都到校上課。校方指出，居家檢疫期間，提供學校代送及校外餐點服務，若選擇校外餐點，校方補助每位學生1000元外食車馬費，隔離期間職員也親訪關心學生狀況。

(中時 )