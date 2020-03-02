台灣一團11人赴以色列旅遊旅行團，傳出因與一名確診新冠肺炎的以色列乘客同機，在入境以色列時被通知要求全團提早結束行程，所搭乘的土耳其航空要求全團直接出境，整趟旅程直接泡湯。中央流行指揮中心應變官莊人祥表示，將針對該團11人初步篩檢，若有症狀就進一步送醫，無症狀者則返家，居家隔離14天。而該名以色列人和國內第40一樣，在日本已兩次驗出陰性後，又轉為陽性的案例。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，遭遣返的台灣旅遊團原定昨天抵台，因班機延誤而改至今天傍晚，指揮中心2月29日就已掌握相關資訊。旅行團抵台後，就會在機場進行發燒等篩檢，若有疑似症狀將送醫進一步採檢，無症狀者則返家，進行居家隔離14天。

莊人祥說，該台灣團為2月28日進到以色列時，因所搭乘的土耳其航空班機上，有一名以色列籍的新冠肺炎確診者，該確診者為當時在鑽石公主號郵輪上的以色列人，是郵輪上的確診者之一，在日本治療完搭機返國時，剛好與此台灣旅遊團同班機，因此航空公司決議機上全數乘客都遣返，並非只有台灣團遭遣返。

莊人祥說，該團原定昨天抵台，因班機轉機延誤等因素，而改至今天傍晚抵台，而因該團為確診者的相關接觸者，故待該團抵台下機後，檢疫人員會在機場進行發燒、呼吸道等初步篩檢，若有疑似症狀者，將進一步送醫採檢，無症狀者則返家，進行居家隔離14天。

(中時 )