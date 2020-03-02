近期受新冠肺炎疫情影響，大陸部分航班停航、減班，有大量郵件無法運送。為緩解這樣狀況，福州將海關開通，台灣-福州-北京的臨時郵路就此形成。

首批郵寄的貨物在2月28自台灣起飛，同日抵達福州長樂國際機場，機場海關人員對貨物進行檢查驗收，再於2月29日再轉運至北京，該批貨物是因新冠肺炎疫情影響，而滯留於台灣的貨物。

據了解，大陸海關總署支持中國郵政建立臨時郵運管道，以北京、上海、廣州作為國際郵件交換站，新增福州、廈門、鄭州、威海等地作為中轉地。福州海關則是扮演外國貨物與北京的中間者，並同時把關驗收貨物。 「台灣-福州-北京」航空郵路是福州口岸首條臨時郵運通道，借助閩台隔海相望的優勢，保障兩岸民眾用郵需求。

為確保這條臨時的郵運通道能快速通關，大陸海關總署與北京海關、福州海關攜手合作，制定相關方案，最大程度簡化貨物轉關手續。並設立企業聯絡員保障郵件數據準確，隨到隨驗隨放，快速通關。

(中時 )