新冠肺炎疫情全球延燒，網路假訊息滿天飛，9人各因散播「傳播途徑狗傳人…一定要遠離狗」、「某麵店老闆自大陸返台沒自我隔離，還做生意，被逮捕」、「確診病例偷跑出醫院，到市場散播病毒」等不實訊息都吃上官司。台中地檢署防疫處理小組2日偵結6案，謝姓男子遭檢方依違反《傳染病防治法》聲請簡易判決，其餘8人獲緩起訴。

台中地檢署防疫處理小組，由主任檢察官張文傑擔任召集人、檢察官張桂芳擔任執行秘書，並啟動「台中地區聯合查緝犯罪平台」，陸續偵結散播新冠肺炎疫情謠言或假訊息案6件。其中，謝姓男子因涉酒駕案件，還在公共危險罪緩起期間，具有不適緩起訴理由，檢察官聲請簡易判決。

「我以為是真的啊！」8名被告到案時都大吐苦水，均指稱在疫情恐慌期間，接到相關訊息誤認為真實，情急下才未查證，即透過網路趕快要告知親朋好友。檢察官考量散布不實訊息的法定刑度不重，被告素行良好，多因疫情過度緊張未查證而散布，雖造成社會及相關個人及團體造成不必要的傷害，惡性尚非重大，應無再犯之虞，而為緩起訴處分。

林姓男子是補教業者，他接到大陸友人傳來的訊息：「新型肺炎病毒傳播途徑是華南海鮮巿場進口的豺-一種犬科動物攜帶的病毒，然後傳給附近的狗，狗傳狗，狗傳人」，「帶有病毒的狗周圍30米內屬高風險傳染區，十米之內帶口罩沒有作用」，「一定要遠離狗。養有狗的家庭要把拴在家中，不能逗狗了」。林男將訊息張貼到臉書動態，他的臉書好友多達3000多人。

謝姓女子、楊姓及鄒姓男子則各在LINE群組、臉書貼文：「中央防疫中心發佈：台中東勢區一名婦人自大陸返台後沒自我隔離還作生意，被相關單位逮捕，全家被隔離觀察。」、「南投意麵老闆娘已確診隱瞞情事繼續做生意，現在已經被強制隔離，請告知最近有去那邊吃飯的親朋好友趕快去省豐檢驗！」。

謝男則在IG網站張貼：「拜託現在住台中北屯西屯水湳的人注意有個確診武漢肺炎的人偷跑出去醫院還跑到水湳市場散播病毒注意注意再注意」不實訊息。

陳女在批踢踢實業坊BBS，張貼內容為「晚安汪踢，台中有確診，內湖也有了，好可怕，大概要準備三個月份的口罩」不實訊息。

朱男在19名成員的LINE群組，張貼「第一醫療大樓8A已經3個人確診武漢肺炎，醫院方面並沒有公開」、「還說散播出去的人要罰300萬」、「我們臺中的中國醫藥大學」等不實訊息。

陳男及林男各在IG張貼「台中人注意！口罩請帶好！沒事不要進醫院！台中中國醫藥學院裡面已經有一個武漢肺炎的人在進行隔離了！台中人請轉發分享」等不實訊息。

(中時 )