台灣民眾黨新科立委高虹安，不只本人顏值高，就連臉書小編也是大正妹，日前兩人合體拍影片，美女小編「水母」，被發現竟是台大十三妹之一的「公衛文」，引發網友暴動。

高虹安29日在臉書PO出Q&A影片，美女小編「水母」也同框入鏡，高虹安表示，很幸運有個臥虎藏龍的團隊，成員除了聰明的Pepper（柯技安） 、郭Temi以外， 也找來兼具美麗及專業的水母，負責辦公室對外運作，上周更接下小編重責大任，希望能多多幫忙在社群上的互動。

高虹安也發出「祭品文」，表示「按讚數破3000我就再請美女小編入鏡好了」。影片PO出後引發網友暴動，原來水母小編就是台大十三妹之一的「公衛文」，本名王郁文。

據《ETtoday新聞雲》報導，王郁文表示自己主要負責媒體公關、選民服務，以及輿情蒐集、臉書管理、行政業務等，笑說是「專業打雜」。

報導中提到，王郁文是因幫Z9站台而認識高虹安，後來Z9將她介紹給高虹安擔任辦公室助理。王郁文大讚高虹安，不僅過分認真又自我要求高，且年紀差不多，溝通「在同一個頻道上」，是值得跟隨的老闆。

(中時電子報)