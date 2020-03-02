兩派酒客1日深夜在大湖鄉富興村「晶晶小吃店」飲酒，因要續攤細故發生口角，雙方發生互毆，轄區大湖分局員警趕往現場喝止不聽下，警員朱致翰拔槍對空鳴槍示警，分局並啟動快打機制，由偵查隊長陳增煌率員趕往制止雙方並逮捕鬥毆5嫌，偵訊後依法送辦。

大湖分局大湖派出所是在1日晚間21時52分許接獲民眾報案指出，大湖鄉富興村一家「晶晶小吃」店有打架情事，警方獲報馳赴現場，發現有三名男子正毆打另兩名男子，警方現場勸阻無效，因現場危急，警員朱致翰立即對空鳴槍示警，以強勢作為制止雙方繼續鬥毆。

同時，分局獲報立即啟動快打部隊，由偵查隊長陳增堭等率後續警力抵達現場，並將現場5名鬥毆民眾，依現行犯逮捕帶回分局偵辦，雖然雙方不願提告，但警方主動依刑法第150條聚眾鬥毆罪展開偵辦，並調閱監視器釐清有無其他涉案人員。

據警方初步調查，2派鬥毆民眾各為2人及3人，雙方互不認識，分別前往晶晶小吃店慶生及家庭聚會，到晚上9點多，因店方準備打烊，其中一派酒客想要繼續喝下去，率怒店員，另一方酒客看不下去，出言質疑，雙方一言不和才大打出手。警方訊後依法將5人送辦。

(中時 )