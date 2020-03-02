高雄市長韓國瑜因為罷免案將推進到第三階段，有很大可能進行罷免案投票，甚至被罷免，至於罷免後誰最有可能接市長職務？有網友就分析認為，若補選，現任副市長之一的李四川非常有機會，並分析局勢。

罷免韓國瑜連署2月下旬，數量已正式突破51萬份大關，讓不少韓粉對第三階段投票非常擔憂，罷韓方認為「要達成罷免門檻，至少要逾58萬票的門檻」，反之，「若挺韓支持者要全力擋下罷韓，至少要有36萬票以上的不同意票」。

對於韓真有可能會被罷免，網友seabox在批踢踢論壇以「補選一定是李四川上吧？」為題發文分析，「若是市長補選由李四川出馬，其實是有機會的，因為817很多都是反韓，不全是民進黨的票，而蔡英文在2020選舉拿下的109萬票補選也不會全部都投民進黨，倒是韓國瑜的61萬票，一定都李四川的。

再從這次總統大選藍綠兩黨政黨票的些微落差來看，其實算的上五五波。若韓罷免前後都乖乖的，中間選民還是會願意給國民黨、給李四川機會。

(中時電子報)