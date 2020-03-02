立法院今（2）日召開經濟委員會會議，民眾黨立委邱臣遠表示，身為第一次參加會議的新科立委，竟被經濟委員會各委員推舉擔任這第一會期經濟委員會第一次會議的臨時主席，「第一次來這裡，也是第一次主持了召委選舉」。

邱臣遠表示，以民主程序來說，不論是他或是其他立院同仁都認為，每一個人手上的一票都很重要，不過把經濟委員會的委員一字排開來看，「非綠即藍，藍綠在開會前早各自決定好自家召委人選」，按理來說，一個委員會要選出兩名召委，今日重要議程就是選舉召集委員，但目前立法院仍以藍綠勢力佔多數，「而我正是經濟委員會中的關鍵少數」。

邱臣遠透露，會議前召委候選人廖國棟、邱議瑩委員前來協商，他也接下了這個「主持棒」，根據《立法院各委員會召集委員選舉辦法》第五條，召委選舉以無記名投票，或經委員會全體委員或各黨團及未參加黨團委員書面同意，得以推選方式進行。邱臣遠指出，這一次以較有效率的「推選」方式，取代原本較繁複的選舉投票，「最後由我宣布經濟委員會這會期的召委由廖國棟、邱議瑩委員來擔任」。

邱臣遠表示，這第一次的經驗很特別也很短暫，經濟委員會就這樣完成了第一次的會議，「但這只是開始，接下來，經濟委員會也會正式啟動！」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)