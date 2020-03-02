楊正中表示，台中市府先前提出的「紓困三箭」，在市場攤位部分僅提供兩個月的市場攤位租金打八折，應再精進、共體時艱。（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團2日召開記者會，針對新冠肺炎議題，呼籲台中市府應降稅緩徵。市議員楊正中為庶民請命說，政府紓困不能只對大的產業而是應全面性的照顧，要讓庶民經濟有感；即便台中市府已提出紓困三箭，但還要再精進，必須要讓業界直接反映得到，才真能助於台中市經濟復甦。

楊正中表示，台中市府先提提出的「紓困三箭」，在市場攤位部分僅提供兩個月的市場攤位租金打八折，今全球疫情再升溫，經濟復甦的時間更難以預估，因此他建議應修正為在防疫期間，租金全面打對折；另外OT、ROT、BOT租金權利金，也應減免，共體時艱。

楊正中為民請命說，房屋稅、地價稅都是地方稅，現在既然市長盧秀燕已降了地價稅，而且房屋稅的稅率是經過議會的自治條例所通過，難道現在不能夠重新檢討、降低，替大家度過這個難關？

楊正中指出，依據「發展觀光條例」第49條規定，中央授權地方政府訂定自治條例，得減免觀光業者的地價稅、房屋稅，但台中市至今還沒訂自治條例。既然中央早已授權就應訂定自治條例，名正言順讓觀光、飯店業得以紓困。

中央祭出600億紓困方案，紓困振興部分就有404億元，其中「餐飲、零售商圈、市場」39.5億元、「藝文產業」8億元、「觀光旅行（宿）業」73億元。楊正中認為，為日後台中市經濟能盡速復甦，市府應未雨綢摩，即刻應協調相關局處研議下半年的城市行銷、經濟振興及觀光旅遊等方案。

楊正中舉例於藝文產業項目中，補助民眾於藝文場所消費等編有3億元經費，台中市那麼多的藝文場所如國家歌劇院就有許多藝文活動，是否可以藉此精進、積極爭取？農漁業部分在海外市場拓展有14.2億，製造業部分也有加強出口推廣及強化會展產業等3.5億元，這些都是台中市產業的發展重點，難道都不該重新檢視？

楊正中強調，經發局所提紓困方案立意良好，但還可以更好。真正的振興紓困方案應全面性照顧所有的產業，讓百姓有感；否則特別預算通過後，倘市府無未雨綢繆，恐怕日後也只是大撒錢，補助拿得再多仍無濟於事。

＃新冠＃肺炎＃紓困有方＃抗疫有理＃市議會＃國民黨團

(中時 )